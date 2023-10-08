دلالات ارتفاع نسب تأييدات السيدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

دلالات عدة كشفت عنها الإحصائيات الرسمية لتأييدات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بعدما أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، عن عدد التأييدات بالتفصيل التي حصل عليها المرشح الرئاسي.

نسب التأييدات

بالنسبة للتأييدات، حصل المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، على 752 ألفًا و438 تأييدًا من السيدات من مختلف المحافظات، فيما حصل على 377 ألفًا و667 تأييدًا من الذكور.

وتصدرت محافظة الجيزة، أعلى نسبة في تأييدات السيدات للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت نحو 123 ألفًا و33 تأييدًا، وتلتها القاهرة بنسبة 113 ألفًا و727 تأييدًا، ثم محافظة القليوبية بنسبة 63 ألفًا و406 تأييدات.

بدورها، قالت الدكتورة سهير عبدالسلام، أستاذ الاجتماع السياسي، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، دلالات عديدة بشأن نسب التأييدات، قائلة: «المرأة أصبحت أكثر استشعارًا بأهمية الاستقرار في الدولة المصرية ولامست المشكلات التي تواجه الدولة بجانب كونها تهتم بمستقبل أبنائها والأجيال كل ذلك كون لديها صورة حول أهمية الاستقرار الذي حققته الدولة وضرورة استمراريته».

حجم الإنجازات

وقالت الدكتورة سهير عبدالسلام في حديثها لـ «الوطن»، إن المرأة المصرية رأت حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والتي نقلت مصر نقلة حضارية كبيرة، بجانب شعورها بما حققته الدولة من أمن واستقرار لذا فهي أصبحت الداعم الأكبر للأمن والاستقرار واستمراريته، خاصة وأن السيد عبدالفتاح السيسي منحها فرص عديدة في مناصب الدولة.

فسرت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، ارتفاع نسبة تأييدات السيدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي على الذكور، قائلة: «إن المرأة المصرية تستشعر قوتها من قوة بلدها وأمنها واستقرارها وهو ما تتمتع به مصر في ظل القيادة السياسية الحالية».

دائمًا ما تقف المرأة المصرية خلف قيادتها السياسية وتدعم الأمن والاستقرار خوفًا على الوطن وخوفًا على الأجيال الجديدة، وهي تنظر دائمًا إلى بلاد الجوار وما حدث بها، فالمرأة هي العمود الفقري لمواجهة أي أزمة، وفق ما روته «مديح» لـ «الوطن»، وتربت على أن تكون سيدة قوية.

الأمن والاستقرار

الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أكدت أن المرأة المصرية تقود الأسرة وهي المسئولة عنها في تدبير شئونها اقتصاديًا من ناحية، وأكثر إحساسًا بالوضع الاقتصادي وبالأمن والاستقرار المتوفر في البلد، وهنا تولد لديها رغبة حقيقة في دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة استكمالًا لما تحقق على أرض الواقع.

أضافت الدكتورة نجلاء بكر في حديثها لـ«الوطن»، أن ارتفاع نسبة تأييدات المرأة للمرشح السيد عبدالفتاح السيسي، دليل واضح على وعيها بالمشاركة السياسية ووعيها الكامل بأهمية وجود السيد عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن السيدات في الصعيد لمسوا ما حققته الدولة من إنجازات سواء في المبادرات كمبادرة حياة كريمة أو برنامج تكافل وكرامة.

المبادرات التي نُفذت في الصعيد، خلقت وعيًا كاملًا لدى المرأة المصرية بأهمية وجود السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، وفق ما أكدته عميدة كلية السياسة والاقتصاد: «وأنصح بالاستمرار في الاهتمام بالمرأة في القرى والصعيد بصفة عامة لأن ذلك يؤتي بنتائج إيجابية كبيرة».