أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيام فتح باب الترشح

شهد السبت 7 أكتوبر أحداث مهمة، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي ستقام في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري، وهو اليوم الثالث من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح، واستقبال طلبات المرشحين المحتملين.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية في ثالث أيام فتح باب الترشح:

المستشار محمود فوزي يتقدم بأوراق ترشح السيد عبدالفتاح السيسي

تقدم المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بأوراق ترشح المرشح الرئاسي للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري، بعد مرور أول يومين دون أن يتقدم أحد بطلب الترشح إلى الهيئة.

الوطنية للانتخابات تعلن قبول أوراق المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول أوراق المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأعلنت أنها ستقوم بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، كما تجري حاليًا بالتوازي مع عملية حصر أعداد التأييدات المقدمة، التأكد من سلامة كل نموذج تأييد قُدم إلى الهيئة، وأن محررة مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

أول مؤتمر لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وشهد السبت، أول مؤتمر لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وتحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، عن أن الحملة نجحت في جمع مليون و130 ألف و105 تأييد، منها 752 ألف و438 من الإناث و377 ألف و677 من الذكور، كما بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب 424 تزكية، منها 53 مستقلين، 371 حزبيين، منهم 106 سيدات ، 76 نائب من الشباب.

المرشح الرئاسي فريد زهران يستكمل إجراءات الكشف الطبي

واستكمل المرشح الرئاسي فريد زهران إجراءات الكشف الطبي اليوم في المجالس الطبية المتخصصة، لاستكمال أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وهو أحد أهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.