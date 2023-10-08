توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك للحد من التهرب

قال السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية حريصة على توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، والتي ترصد الصادرات والواردات لحظيا أيضا، مما يساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، ويسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

مشاكل تعيق الأنشطة الاقتصادية

وأضاف «صقر»، في بيان اليوم، أن من أهم مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية هو التقارير الإحصائية التي توضح أي مشاكل تعيق الأنشطة الاقتصادية، مما يساعد مصلحة الضرائب على مساعدة الممولين على حلها بشكل فوري، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تعمل علي تسهيل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لغير المقيمين، وأنها لا تتوانى في بذل كل الجهد المطلوب لذلك.

لا استثناءات في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وعقدت مصلحة الضرائب المصرية ندوة مع غرفة التجارة الأمريكية لجنة الجمارك والضرائب، والتي تم فيها تناول كل المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الناتجة عن ميكنة الإجراءات الضريبية، وتوضيح الحلول المناسبة لها، حيث أكدت مصلحة الضرائب أنه لا استثناءات في التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأبدت المصلحة استعدادها لمساعدة أفراد المجتمع الضريبي على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.