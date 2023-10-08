رفع 2212 طن قمامة وأتربة من مراكز كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصةً بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن.

جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدميةبالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع قمامة وأتربة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين، لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بـ14 مركزاً ومدينة، مشيراً إلى رفع 2200 طن قمامة، و12 طن أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون مع كافة مراكز ومدن المحافظة الـ14، وجهاز النظافة بالمحافظة.

ووجّه المحافظ، بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.