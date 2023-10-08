رئيس جامعة العلمين الأهلية يكشف تفاصيل «المسابقة الدولية للروبوتات»

كشف الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الجديدة الأهلية، تفاصيل مسابقات كاسحات الألغام الدولية التي تنظمها الجامعة، قائلًا إنَّ بطولة العلمين للروبوتات تقام في مدينة العلمين الجديدة، وتتكون من 4 مسابقات ويشارك بها طلاب الجامعات والمدارس، مشيرًا إلى أنَّ العام الماضي شهد النسخة الأولى من البطولة.

جامعة العلمين الجديدة الأهلية تستضيف فعاليات البطولة

وأضاف «الكردي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ جامعة العلمين الجديدة الأهلية استضافت فعاليات البطولة هذا العام كشريك منظم ضمن تحالف كبير يضم أكاديمية البحث العلمي «صاحبة المبادرة» ومركز إبداع برج العرب فضلا عن الشراكة الاستراتيجية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومؤسسة مصر الخير.

120 فريقا يشاركون في البطولة

وتابع أنَّ جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة انضمت هذا العام، تمهيدا للمشاركة في البطولة بالعام القادم، لافتًا إلى أنَّ أكثر من 120 فريقًا يشاركون في البطولة هذا العام بإجمالي يقارب 1000 متسابق، مضيفا: «شاركت جامعات من مصر، والأردن، بوليفيا في البطولة».