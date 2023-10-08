وزير الإسكان يتفقد عددا من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة لمدينة العلمين الجديدة، يتفقد خلالها عددا من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، ومشروع سكن مصر لمتوسطي الدخل، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري مزارين، والحى اللاتيني، وغيرها.

المشروعات القومية

يأتي ذلك ضمن حرص وزير الإسكان، على تفقد تطورات المشروعات المنفذة في مدينة العلمين الجديدة، وتذليل أية صعوبات قد تواجهها، في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات القومية والتنموية على أكمل وجه ممكن.

افتتاح أول مدرسة رسمية للغات بمدينة العلمين

كان المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أعلن عن إفتاح أول مدرسة بمدينة العلمين الجديدة، بحي الإسكان المتميز، عبارة عن مدرسة رسمية للغات تصم جميع المراحل، سعة 28 فصلاً.

وأوضح أن مدرسة العلمين الجديدة الرسمية، فتحت أبوابها أمام المواطنين، لقبول دفعة جديدة من الطلاب بمرحلة رياض الأطفال للالتحاق بهذا العام الدراسي 2024/2023، من جميع محافظات الجمهورية، دون قصرها على أبناء العلمين فقط، وأن التقديم متاح الأن من خلال تقديم ولي الأمر أوراق الطالب للالتحاق بالمدرسة الحديدة، مؤكدا أن المدرسة الجديدة تقع وسط كتله سكنيه بالحي المتميز، وتتمتع بموقع ممتاز، حرصا على صحة وسلامة الطلاب.