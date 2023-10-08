بالزي السيناوي.. منذر رياحنة يحتفل بنصر أكتوبر في العريش

حرص النجم الأردني منذر رياحنة على مشاركة المصريين فرحتهم بأعياد الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر و ذلك من خلال مشاركته في احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر في العريش على أرض الفيروز سيناء.

منذر رياحنة بالزي السيناوي

وظهر منذر رياحنة وهو يرتدي العمامة والجلباب للاحتفال بهذه المناسبة المجيدة وسط ترحاب وحفاوة كبيرين من أهالي العريش بحسب الفيديو الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت هذه الاحتفالية برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية.

كان الفنان منذر رياحنة قد شارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد رمضان وهالة صدقي وايمان العاصي ومنة فضالي وزينة وأحمد داش وأحمد فهيم وجوري بكر وسلوى عثمان ولبنى ونس وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وكان من المفترض أن يقدم الجزء الثاني من المسلسل رمضان 2024 ولكن أعلن المخرج محمد سامي تأجيله لحين التحضير له.