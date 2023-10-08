إجراء أول جراحة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في مستشفى شرم الشيخ الدولي

أجرى الدكتور أحمد إمام، أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية والكلى بكلية الطب جامعة عين شمس، والحاصل على زمالة أمريكية في جراحات الأورام، أول عملية من نوعها لاستئصال البروستاتا باستخدام تنقية التبخير، بمستشفى شرم الشيخ الدولي، برئاسة الدكتور أحمد عبد الحميد، مدير عام المستشفى.

استئصال البروستاتا بالتبخير

وكان أحد المواطنين، 70 عاما، ويدعى نبيل صديق، وصل إلى المستشفى يعاني من ألام مبرحة بسبب وجود حصوات في الحالب والمثانة وتضخم بالبروستاتا واحتباس بولي، وعلى الفور تم عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعات، وجرى عرضه على استشاري القلب أولا نظرا لأنه أجرى سابقا عملية قلب مفتوح «زرع 3 شرايين»، وبعد انتهاء الفحوص تبين أنه حالته تسمح بإجراء الجراحة، وتم تفتيت الحصوات بالحالب والمثانة بواسطة المنظار وتركيب دعامة بالحالب الأيسر، كما تم استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا بواسطة جهاز التبخير «تحت التخدير النصفي».

أول حالة لاستئصال البروستاتا بالتبخير

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الجراحة أول حالة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في جميع مستشفيات المحافظة.

كما أكد الدكتور أحمد إمام، أنه من خلال هذا الجهاز يتم استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية أو تبخيرها وهي تعطي نتائج مرضية، محذرا من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق الـ50 عاما، فإهمالها يؤدي لارتجاع على الكلى ويسبب فشلا كلويا، كما يؤدي الى تكوين حصوات مستمرة في المثانة، موضحا أن عملية استئصال البروستاتا لا تؤثر على الانتصاب ولا التحكم في البول إذا تمت بطريقة صحيحة.