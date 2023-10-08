مصرية ضمن أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا: «بنك المعرفة ساهم في نجاحي»

علقت الدكتورة أميمة عبدالكريم الدهشان أستاذ ورئيس قسم العقاقير في كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، على اختيارها ضمن قائمة جامعة ستانفورد كأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا.

«عبدالكريم»: حققت شيئا مشرفا لمصر

وقالت «عبدالكريم»، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «فرحت مرتين عندما علمت بهذا النجاح، فقد حققت شيئا مشرفا لمصر كلها، كما أنه جاء في شهر أكتوبر وهو شهر النصر».

وأضافت: «بذلت مجهودا كبيرا حتى يتم تضميني في هذه القائمة، فقد وصلنا إلى عدد كبير من الأبحاث بواقع 120 بحثا، وهذه الأبحاث منشورة في مجلات علمية كبيرة ويستشهد علماء آخرون بهذه الأبحاث وهو ما يرفع من ترتيب هذه الأبحاث»، مشيرةً إلى أن بنك المعرفة ساعدها كثيرا إذ أتاح لها كل الأبحاث التي يمكن الاطلاع عليها، كما أنه عقد اتفاقيات مع مجلات كبيرة للنشر دون مقابل.

الأبحاث تخدم الصحة القومية

وتابعت: «كل ما يهمنا في هذه الأبحاث أنها تخدم الصحة القومية، فهناك أمراض كثيرة منتشرة في مصر مثل الكبد والسرطان وألزهايمر، وما فعلته ليس مجهودا فرديا، ولكن الكلية ساهمت بشكل كبير، ولدينا مركز اكتشاف الدواء الذي وفر لنا جميع الأجهزة للعمل عليها، بالإضافة إلى علاقات دولية عربية وأجنبية تربطنا بتونس والسعودية وإنجلترا وألمانيا وأمريكا ورومانيا والصين، وساهمت هذه العلاقات في أن تكون الأبحاث لها قيمة عالية».