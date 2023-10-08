قبائل مطروح تدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، عن وجود تأييدات كثيرة من أبناء القبائل والعائلات بمطروح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ووقوفهم خلفه ودعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تأييد قبائل مطروح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأضاف إدريس أبو السويطية، عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، لـ«الوطن»، أن المرشح الرئلسي عبدالفتاح السيسي يحظى بشعبية كبيرة في جميع مدن مطروح الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة.

مستقبل وطن يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ولفت المهندس النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح، لـ«الوطن»، إلى أن جميع أمانات الحزب على مستوى المحافظة يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مضيفا «قمنا بعمل عدد كبير من التأييدات في الشهر العقاري والتوثيق خلال الأيام الماضية، ومستمرين في الدعم خلال الانتخابات».

شعبية الرئيس السيسي في مطروح

وأوضح العمدة خير رسلان الكميلي، رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، أن الرئيس السيسي يقف خلفه أبناء القبائل بمطروح في انتخابات رئاسة الجمهورية، مضيفا «نؤمن به وجهوده خلال السنوات الماضية في الإصلاح والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة».