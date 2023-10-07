وفاء عامر تدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: القادم أفضل

أعربت الفنانة وفاء عامر عن دعمها للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفاء عامر تدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وقالت وفاء عامر لـ«الوطن»: «لما بنسافر أي بلد بنشعر بالتغيير الذي حدث في بلدنا وعندما يأتي شخص من بلد آخر أو سائح نشعر بانبهارهم بالتغيير الذي حدث في مصر».

وأضافت وفاء عامر: «مصر داخله على مرحلة انتقالية إن شاء الله منصورة ومحفوظة والرئيس السيسي قدم أشياء كثيرة جدا لصالح البلد وبإذن الله في ازدهار والقادم أفضل».

ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية

وأعلن المرشح بد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة تلبية لنداء الشعب.

وشهدت ميادين مصر احتفالات واسعة بمجرد إعلان المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.