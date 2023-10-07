الإحصائية النهائية لتأييدات وتزكيات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

أعلنت حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في أول مؤتمر لها اليوم، الإحصائيات النهائية لعدد تأييدات المواطنين في جميع محافظات مصر، والذي وصل إلى مليون و130 ألف و105 تأييد من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» الإحصائية النهائية الكاملة لعدد التأييدات التي حصل عليها المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في مختلف المحافظات، كالآتي:

- الذكور 377.667 ألف.

- الإناث 752.438 ألف.

- أقل من 35 عاما 519.883.

- من 36 إلى 50 عاما 404.010.

- من 51 إلى 60 عاما 196.451.

- أكبر من 60 عاما 9.761.

محافظة القاهرة الأعلى في تحرير التأييدات

وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد تأييدات المواطنين بواقع 196741 تأييدا، وفي المركز الثاني محافظة الجيزة 183631، وفي المركز الثالث محافظة القليوبية 94635 ثم الإسكندرية 69666، بينما المركز الأخير محافظة الوادي الجديد 7019 تأييدا.

إحصائيات تزكييات النواب

إجمالي الإحصائيات من تزكيات أعضاء مجلس النواب، كالآتي:

- عدد التزكيات: 424 تزكية.

- حزبيين: 371 تزكية.

- مستقلين: 53.

- نائب من الشباب: 76.

سيدات: 106.