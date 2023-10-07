عضو التحالف الوطني: حجم تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي يؤكد شعبيته الكبيرة

شارك محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة والممثل القانوني لها.

وقال «سيف» لـ«الوطن»، إن حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي الانتخابية حرصت على إبراز إرادته لبناء مصر الجديدة وتنميتها في شتى المجالات من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة.

التأييدات تكشف حجم شعبية المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المواطنين الذين حرروا تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، والذين بلغ عددهم مليون و130 ألف مواطن يكشف حجم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، والوعي الكبير لدى المواطنين الذين لا ينكرون حجم الإنجازات التي تحققت خلال سنوات حكم الرئيس السيسي.

ووجه محمد سيف، التحية والتقدير للمستشار محمود فوزي، مؤكدًا أنه اختيار صادف أهله، وأن الرجل المناسب في المكان المناسب؛ لما يتمتع به من خبرات كبيرة وسيرة ذاتية على أعلى مستوى.