القبض على متهمين اثنين بالاتجار في العملة ببني سويف وأسوان

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرتي أمن بني سويف وأسوان، عن ضبط حاصل على دبلوم، بدائرة مركز شرطة أهناسيا، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية.

مديرية أمن أسوان

وفي أسوان، جرى ضبط ميكانيكي بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزته عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، خارج نطاق السوق المصرفية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.