«الداخلية»: ضبط ‏46 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 46546 مخالفة مرورية.

وتضمنت المخالفات ما يلي: 16356 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و564 مخالفة السير دون تراخيص، 10 مخالفات موقف عشوائي، و1745 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات شروط التراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة.