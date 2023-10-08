موعد والقنوات الناقلة لمسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع

تبدأ قناة dmc عرض أولى حلقات مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، السبت المقبل، بعدما روجّت من خلال مقطع دعائي «برومو» للمسلسل، الذي حمل كثير من الإثارة والتشويق والإشارة لبعض القضايا والموضوعات التي تتطرق لها الحكاية المرتقبة.

قصة وأحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة المقرر عرضه على شاشة قناة dmc الأسبوع المقبل، عن السوشيال ميديا وما يترتب عليها من أزمات وحكايات صعبة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حالة إنسانية تتعرض لكثير من الضغوط.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، صدقي صخر، عمرو وهبة، وليد فواز، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، رامي الطمباري، أحمد ماجد، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمود عبدالتواب.

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة في 30 حلقة، إنتاج شركة أروما المنتج تامر مرتضى، وشوقّت حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها للمسلسل عبر حسابها على فيس بوك بإعلانها انطلاق موعد العرض وعلقت بقولها: «يا مسهل يا رب».