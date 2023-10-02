وليد فواز يروج لمسلسل «صوت وصورة» مع حنان مطاوع: أسرة سعيدة جدا

روّج الفنان وليد فواز، لمسلسل «صوت وصورة»، الذي يُشارك في بطولته مع الفنانة حنان مطاوع، إذ سيُعرض عبر قناة «DMC»، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وليد فواز: انتظرونا قريبًا إن شاء الله في مسلسل «صوت وصورة»

ونشر وليد فواز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس مسلسل صوت وصورة، تجمعه بالفنانة حنان مطاوع، وطفلة صغيرة، وعلق عليها بقوله: «أسرة سعيدة جدًا.. انتظرونا قريبًا إن شاء الله».

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب «توبة»، وإنتاج شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى.

وكانت قناة «DMC»، قد أزاحت الستار، مساء أمس الأحد، عن البرومو الدعائي الأول، لمسلسل «صوت وصورة»، ,ظهرت حنان مطاوع، وهي تواجه مشاكل أسرية ضخمة وتلجأ إلى أحد المحامين وذلك في أجواء من الإثارة والتشويق، ومن المُقرر عرضه عبر شاشتها حصريًا، خلال الفترة القليلة المُقبلة، بينما الموعد النهائي لم يُحدد بعد.