تفاصيل مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع.. يعرض على «dmc»

تستعد قناة «dmc»، لعرض مسلسل «صوت وصورة» بطولة الفنانة حنان مطاوع، عبر شاشتها بشكلٍ حصري، خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ إن الموعد النهائي لم يُعلن بعد، بل سبق وطرحت البرومو الرسمي قبل ساعات، وسيطرت عليه أجواء الإثارة والتشويق، حيث حظي بردود فعل واسعة من قبل الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مسلسل «صوت وصورة»

وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لمسلسل صوت وصورة، قبل عرضه، وهي كالتالي:

- المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

- العمل من إنتاج «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى.

- المسلسل من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر.

- المسلسل يتكون من 30 حلقة.

- وليد فواز متزوج من حنان مطاوع خلال الأحداث.

- تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

- يقدم صدقي صخر دور محامِ أمام الفنانة حنان مطاوع.