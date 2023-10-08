سفير السويد بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات ومشروعات مهمة في السنوات الأخيرة

أكد سفير السويد لدى القاهرة السفير هوكان ايمسجورد، أن مصر دولة محورية وتلعب دورًا مهمًا وتاريخيًا إقليميًا.

وقال السفير السويدي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تلعب دورا فعالًا في تعزيز وتحقيق الاستقرار المستدام إقليميا، وقادرة أن تلعب دورًا مؤثرًا في إيجاد حل لما يجري في غزة من عنف وأحداث مأساوية، مضيفا أن مصر لديها اتصالات وعلاقات قوية وجيدة تمكنها من إيجاد الحلول السلمية وتحقيق الاستقرار.

كما أكد أن مصر تشهد تطورًا وإنجازات ومشروعات مهمة نفذت في الآونة الأخيرة ومنها المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة منذ أسبوعين، معبرا عن سعادته بتلك المشروعات والإنجازات، مضيفًا أن التعاون بين مصر والسويد قوي للغاية، ويشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والبيئة والثقافة كافة.

التعاون التجاري بين البلدين تزايد بنسبة 18 عن العام الماضي

وأوضح أن التعاون التجاري بين البلدين تزايد بنسبة 18 عن العام الماضي، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد يشهد تناميًا، معربا عن رغبته في تعزيز وتحقيق مزيد من تزايد واتساع هذا التعاون بين الجانبين.

وتابع أنه شارك في قمة «تكنى» التي تحتضنها مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أنها تعد من أهم الفعاليات ومحاور التعاون السويدي المصري، حيث تشارك فيها سفارة السويد بشكل دائم وفعال، وهي فرصة مهمة للتشبيك وملتقى للشباب الموهوبين.

مصر تمتلك مواهب كثيرة شابة

كما قال إن مصر تمتلك مواهب كثيرة شابة ترغب في إنشاء شركات ناشئة حقق الفائدة لبلادها والاقتصاد.

واستعرض السفير السويدي أوجه التعاون القوي والفعال بين مصر والسويد، موضحا أن على مدار عام كانت هناك العديد من الزيارات المهمة والمتبادلة كان آخرها في سبتمبر الماضي زيارة وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي السويدي إلى مصر، الذي شهد توقيع اتفاقية بين شركتي «فولفو» و«أم سي في» لتصنيع حافلات نقل صديقة للبيئة في مصر وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك زيارة وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم إلى أستوكهولم، وهناك العديد من الزيارات المتصلة التي تعزز التعاون بين مصر والسويد.