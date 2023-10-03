إنجازات 10 سنوات.. «الضبعة» أول مشروع في الشرق الأوسط يحصل على جائزة عالمية

تواصل الدولة تنفيذ برنامجها النووي السلمي بالضبعة في محافظة مطروح، بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، وفقًا للمعاييرالدولية في مجال الأمن والأمان النوويين، وذلك لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروع الضبعة يحصد جائزة روساتوم

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، حصد مشروع الضبعة في عام 2019 على جائزة روساتوم لأفضل 3 مشروعات نووية من حيث الانطلاقة على مستوى العالم، وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها التي يحصل عليها مشروعًا كبيرًا بمنطقة الشرق الأوسط، وقد أشادت اللجنة بالمشروع معتبرة ما يحدث إنجاز.

وفيما يخص توليد الكهرباء من الرياح جرى إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت جنوب رأس غارب في مارس 2019 على ثالث مراحل، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة نحو 580 ميجاوات، وتضم المحطة 580 مشروعًا.

ربط 20 محطة كهرباء بوحدات رصد الانبعاثات

وفي إطار جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن محطات توليد الكهرباء، جرى ربط 20 محطة توليد كهرباء بوحدات رصد االنبعاثات.

وشهدت مصر تطورات عديدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضرمنخفض الكربون، إذ جرى توقيع عـدد 23 مذكرة تفاهم معيارية مع كبار المطورين العالميين لتنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين، بإجمالي قدرات تقديرية 43 جيجاوات المحلل الكهربي و1023 جيجاوات.

توقيع 9 اتفاقيات شراكة في مؤتمر COP27

كما جرى توقيع عدد 9 اتفاقيات شراكة مع المطورين المؤهلين خلال فعاليات مؤتمر COP27، بالإضافة إلى بدء تشغيل المرحلة الأولى من أول مصنع هيدروجين أخضر متكامل في إفريقيا بالعين السخنة في 8 نوفمبر 2022.