رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السويد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار كرونة

كتب:

شريف سليمان
10:21 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع السويدي عن تقديم حزمة الدعم الرابعة عشرة لأوكرانيا، بقيمة 2.2 مليار كرونة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». 

من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة تأهب اعتبارا من فجر اليوم الجمعة، للتحذير من غارات جوية في مناطق كيروفوجراد وأوديسا وتشيركاسي وفينيتسا وبولتافا وخميلنيتسكي وتشيرنيفتسي، وفي الجزء الخاضع لسيطرتها في مقاطعة خيرسون.

كان المتحدث باسم التجنيد العسكري في بولتافا الأوكرانية، رومان إستومين، أشار إلى أن كل رجل في المدينة يجب أن يدرك أنه من المرجح أن يقاتل، وفقا لما ذكرته صحيفة «سترانا.أو» الأوكرانية.

اقرأ المزيد:

أوكرانيا تعلن حالة التأهب للتحذير من غارات جوية على عدة مناطق

مولدوفا تعرض النقل الغاز مجاناً إلى أوكرانيا خلال أشهر الشتاء

«شولتس» يتعهد بتزويد أوكرانيا بنظام مضاد للطائرات من طراز «باتريوت»

بوتين: الأزمة فى أوكرانيا ليست على الحدود ولا نسعى للسيطرة على أرض جديدة

إسبانيا تقدم أنظمة دفاع جوي ومضادات للطائرات المسيرة إلى أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا وننسق لحل أزمة الهجرة