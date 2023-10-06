السويد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار كرونة

أعلن وزير الدفاع السويدي عن تقديم حزمة الدعم الرابعة عشرة لأوكرانيا، بقيمة 2.2 مليار كرونة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة تأهب اعتبارا من فجر اليوم الجمعة، للتحذير من غارات جوية في مناطق كيروفوجراد وأوديسا وتشيركاسي وفينيتسا وبولتافا وخميلنيتسكي وتشيرنيفتسي، وفي الجزء الخاضع لسيطرتها في مقاطعة خيرسون.

كان المتحدث باسم التجنيد العسكري في بولتافا الأوكرانية، رومان إستومين، أشار إلى أن كل رجل في المدينة يجب أن يدرك أنه من المرجح أن يقاتل، وفقا لما ذكرته صحيفة «سترانا.أو» الأوكرانية.