5 مشاهد مأساوية بقطاع غزة خلال 24 ساعة.. زحام في ثلاجات الموتى

الكثير من المشاهد المأساوية التي يشهدها قطاع غزة الفلسطيني منذ أمس السبت، عقب التصعيد الإسرائيلي الذي جاء ردا على عملية «طوفان الأقصى»، تلك العملية العسكرية نفذتها حركة حماس بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لطوفان الأقصى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وتم إطلاق 5000 صاروخ على أهداف إسرائيلية في أول عشرين دقيقة لبدء العملية، في القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المشاهد المأساوية التي شهدها قطاع غزة الفلسطيني خلال 24 ساعة.

1- زحام الشهداء في ثلاجات الموتى بغزة

لم يعد هناك متسع في ثلاجة الموتى بمستشفى الشفاء بمدينة غزة الفلسطينية، حيث تكدست بشهداء وأشلاء شهداء في أكياس بلاستيكية بيضاء أشبه بالأكفان، اضطرت الطواقم الطبية لرص الشهداء على الأرض، ولم يستطع الموظفون من اغلاق درج تطل منه ساق شهيد طويل القامة، جاوره كومة أشلاء لأحد الشهداء الذين سقطوا في إحدى الغارات الإسرائيلي ودُمغ عليها اسم «مجهول»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

2- 313 شهيدا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد أربعة مواطنين، اليوم الأحد، في استهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ يوم أمس إلى 313 شهيدا.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن أربعة مواطنين استشهدوا جراء تدمير البناية التي يقطنون فيها في حي النصر.

3- قوات الاحتلال تغلق محافظة بيت لحم بالكامل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، كافة مداخل محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر «النشاش» بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي بالمكعبات الاسمنتية.

4- طائرات الاحتلال تستهدف مسجدا في خان يونس

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في إحدى غاراتها مسجدا في خان يونس، ضمن قصف مكثف لطائرات الاحتلال ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس، أمس السبت.

5- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط الأقصى، ومنعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من دخوله.