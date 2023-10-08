موعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة

تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات، في فتح أبوابها منذ تمام الساعة التاسعة صباحا، لليوم الرابع على التوالي، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم، لتقديم المستندات المطلوبة وأوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، يوميا، وذلك حتى 14 أكتوبر الجاري، يوميا وفي العطلات الرسمية.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وهو يوم الاثنين 16 أكتوبر، إذ يجري إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم.

وتتلقى الهيئة اعتراضات المرشحين خلال يومي 17 و18 أكتوبر، على أن تفحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، مع إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

وكان المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أعلن أمس، تلقي اللجنة أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التي قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزي الممثل القانوني له، إذ قدم تزكيات 424 من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى مليون و130 ألفا و105 تأييدات من المواطنين.