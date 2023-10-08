تطعيم 335 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي والثنائي في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تطعيم نحو 335 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي والثنائي، منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسي.

تطعيم طلاب المدارس بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له، إلى أن التطعيم جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بانطلاق حملات في المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

وذكرت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي بالدقهلية، أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس و الحضانات وهى آمنة تماماً على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات .

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى استهداف تطعيم 399 ألفا و254 طالبا ضد الالتهاب السحائي، بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، وتم تطعيم نحو 118 ألفاً حتى الآن بنسبة تغطية بلغت 29.6%.

وأضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات، أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 217 ألفا و56 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من اجمالي مستهدف 302 ألفاً و843 طالباً بنسبة تغطية 71%.