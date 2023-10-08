ضبط 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار يومين، تحت إشراف المحاسب عاطف الجمال وكيل الوزارة.

حملات مديرية التموين بمحافظة المنوفية

وأسفرت حملات مديرية التموين عن تحرير 361 محضرا تموينيا متنوعا، ما بين 185 محضر مخالفات مخابز و176 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضرين جنح بمركز شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي بحوزته 2 طن دقيق فاخر، والآخر ضد صاحب محل لتجارة زيت الطعام بحوزته 4 أطنان زيت طعام، و3 أطنان فول مدشوش بدون مستندات ومجهول المصدر.

ضبط 1.5 طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداء

كما تم تحرير محضر جنح بمركز بركة السبع، ضد صاحب مخبز لتجميع كمية قدرها 1.5طن دقيق بلدي مدعم بقصد البيع في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، وكذا تحرير محضر جنح مركز منوف ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف لحوزته 3 أطنان نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضرين بسرس الليان أحدهما ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لحوزته 1.5 طن مكرونة، والآخر ضد المدير المسئول عن مصنع كرتون لحيازته 4 أطنان ورق كرتون بدون مستندات ومجهولة المصدر.