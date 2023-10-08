حملات مكثفة لرفع القمامة ومخلفات البناء من محيط المدارس في القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تعمل على قدم وساق لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع أحيائها، والقضاء على القمامة والمخلفات والردش، باعتبار ملف النظافة أحد الملفات المحورية والرئيسية التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا.

حملة نظافة مكبرة

وواصلت الأجهزة التنفيذية في حي حلوان، برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي، حملة النظافة المكبرة التي تشهدها مناطق عدة بحي حلوان، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ومنها مستويات النظافة والإشغالات ورصد كل المخالفات بالمنطقة، لتلافي كل الملاحظات.

الحفاظ على صحة المواطنين

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة العمل المستمر والدؤوب، نظرا لما تمثله الحملة من أهمية كبرى تتعلق بجودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة، فى ظل استجابة فورية وسريعة لشكاوى المواطنين طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

تحسين مستوى النظافة

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على المتابعة المستمرة واستمرار الأعمال لحين الانتهاء من رفع المخلفات، للارتقاء بمنظومة النظافة ودعمها، من خلال التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية بحي حلوان وشركة النظافة.

وأسفرت الحملة عن إزالة المخلفات والقمامة ورفعها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة وحول أسوار المدارس، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وذلك بإستخدام سيارات النقل والحاويات وباقي المعدات، وذلك بمناطق عرب راشد وعزبة عرب الوالدة وكفر العلو، إلى جانب رفع مخلفات بناء ورتش تم إلقاؤها بمطالع ومنازل الطريق الأوسطي، منعا لإعاقة الحركة المرورية، وحفاظا على المظهر الحضاري.