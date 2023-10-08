حملات موسعة لتطهير غرف الصرف الصحي وبالوعات الأمطار في الجمالية بالدقهلية

شن نادر محيي الدين بشير، رئيس مركز ومدينة الجمالية بالدقهلية، والأجهزة المعاونة، حملة لتطهير البالوعات وخطوط صرف مياه الأمطار في نطاق المدينة، وذلك بمعاونة المهندس حسام الصادي، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجمالية، والجهاز المعاون، كما تم ضخ المياه بها ورفع ناتج التطهير بعد الانتهاء من الأعمال بكل شوارع المدينة، استعدادا لفصل الشتاء المقبل ومواجهة الأمطار.

تطهير بالوعات الصرف الصحي والأمطار

وأكد رئيس مجلس مدينة الجمالية، في بيان، على جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المركز على متابعة تطهير بالوعات الصرف الصحي وبالوعات مياه الأمطار والتشديد بالصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية والتأكد من جاهزيتها وذلك لتفادي رفع منسوب مياه الأمطار خلال فصل الشتاء القادم.

تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة

كما شددت محافظة الدقهلية، في بيان لها، على تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار وإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة ومراجعة غرف تصريف مياه الأمطار وتسليم البالوعات ومتابعة تنفيذ خطة لاستقبال فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول بالتنسيق مع مراكز ومدن المحافظة ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية.