تحرير 120 محضرا في حملات على المخابز البلدية والأسواق بكفر الشيخ

تمكنت الحملات التموينية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، من تحرير 120 محضراً تموينياً متنوعاً خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

ضبط 80 مخالفة تموينية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 120 محضراً متنوعاً، منها 80 مخالفة تموينية ما بين «إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان»، و40 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين «عدم وجود شهادات صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - غش تجار - وضبط سلع منتهية الصلاحية».

توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأنّ الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.