«شباب كفر الشيخ» تدعو النشء للانضمام إلى مبادرة «أشبال مصر الرقمية»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن الموقع الرسمي لمبادرة «أشبال مصر الرقمية»، انطلاقاً من الدور المجتمعي الرئيسي والأساسي الذي تقوم به أجهزة الدولة المختلفة، بهدف رفع الوعي بأهمية التدريب على تكنولوجيا المعلومات، لبناء مجتمع أفضل للشباب في المستقبل.

إعداد كوادر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّه في ضوء التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد كوادر شابة مؤهلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصةً مبادرة «أشبال مصر الرقمية» التي أطلقتها الوزارة وتندرج تحت محور «بناء الإنسان المصري» أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية وذلك طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت المديرية عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك عن الموقع الرسمي للمبادرة ومن خلال البوسترات التعريفية الموجودة بالهيئات الشبابية والرياضية.

وأوضح «محروس»، أنّ المبادرة تسعي إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي يصبح مؤهلاً لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل، كما تستهدف المبادرة طلاب المدارس بكافة أنواعها من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي المحافظات.

اختيار المشاركين طبقاً لشروط ومعايير قبول محددة

وأشار «محروس»، إلى أنّ مبادرة «أشبال مصر الرقمية» منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين في «الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية» والذين يتم اختيارهم طبقاً لشروط ومعايير قبول محددة ليبدأ إعدادهم على المهارات التكنولوجية، بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تلك المجالات.

وذكر «محروس»، أنّ المبادرة تأتي في إطار نشر الوعي، والتعريف بأهمية التحاق الفئات المستهدفة بالمبادرة من خلال وضع البوسترات التعريفية عن المبادرة لتعميم موقع المبادرة الرسمي www.deci.gov.eg، والذي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات التسجيل للمبادرة للدفعة الثانية (24/23)، والتي يتم القبول بها بأسبقية التسجيل على الموقع قبل إغلاقه.