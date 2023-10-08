رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يتابع انتظام الدراسة بمعاهد إدارة الحامول

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير العمل الدراسي ببعض معاهد إدارة الحامول التعليمية الأزهرية، صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على مدى انتظام العمل داخل معاهد الإدارة.

متابعة فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية

وتابع رئيس المنطقة معاهد الحامول الابتدائي، ومعهدي فتيات الحامول الإعدادي والثانوي، حيث حرص على التواجد مبكرا لمتابعة فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية، كما تابع سير اليوم الدراسي داخل فصول المعاهد ومناقشة الطلاب لقياس المستوى العلمي لديهم ومعرفة نسب تحصيلهم من المُعلمين، وحاور قيادات المعاهد حول احتياجاتهم اللازمة لتوفيرها في الفترة المقبلة.

واطلع رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بنفسه على تواجد المناهج الدراسية وجداول الحصص مع المُعلمين، وتسلم الكتب الدراسية للطلاب، كما شاهد مدى الاهتمام بنظافة المعاهد التي تابعها، ومدى كثافة الحضور الطلابي.

بث روح التعاون مع قيادات المعاهد للنهوض بالعملية التعليمية

وحّث رئيس المنطقة هيئة التدريس على بث روح التعاون مع قيادات المعاهد، للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكدا الدور الهام للمُعلم ومكانته العلمية، وضرورة أن يُحتذى به بين طلابه.

وعلى هامش زيارته أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى الدور الذي تقوم به قيادات المنطقة والمعاهد والقائمين على العملية التعليمية بدعم هؤلاء الطلاب، وتوفير كافة احتياجاتهم لتحقيق ما يتمنونه، وليُحقق الجميع المرجو منهم تجاههم، موجها بتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.