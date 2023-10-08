المغرب يدعو وزراء الخارجية العرب إلى اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع في غزة

دعت المملكة المغربية، اليوم، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء خارجية للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ونقلت وكالة «المغرب العربي» للأنباء، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قولها إنه «بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب».

وأضافت في بيان رسمي، أن الغاية من الاجتماع هي «التشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير».

وأوضحت الوزارة أنه تجرى مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.