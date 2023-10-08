بطل «المشروع القومي» بكفر الشيخ يحصل على برونزية البطولة العربية للتايكوندو

حصل اللاعب أحمد باسم، بطل منتخب الصفوة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ولاعب تايكوندو المشروع القومي بمحافظة كفر الشيخ، على الميدالية البرونزية في البطولة العربية للتايكوندو، بعد منافسات قوية ورغم إصابته في دور الثمانية أمام بطل الجزائر، وتستمر البطولة حتى 14 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أحمد باسم يحصل على برونزية البطولة العربية للتايكوندو

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعب أحمد باسم لاعب تايكوندو مطوبس وابن المشروع القومي بالمحافظة، على أدائه المتميز بالبطولة ضمن صفوف المنتخب، موضحا أنّ اللاعبة بشرى إسماعيل تواجه بطلة العراق اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة.

واستدعى المنتخب 3 من لاعبي تايكوندو المشروع بالمحافظة وهم أحمد باسم، والسيد مرعي، وبشرى إسماعيل، لخوض منافسات البطولة العربية، وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وتدريب محمود الشهاوي، مدرب اللعبة بالمشروع.

2100 لاعب يشاركون في بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو

ويشارك في بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، 2100 لاعب ولاعبة ممثلين عن 135 هيئة رياضية، حيث تُقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعبا ولاعبة، بينما تُقام منافسات البومزا والبارابومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشاركة 1450 لاعبا ولاعبة.