إحالة مدير مدرسة للتحقيق واستبعاد آخر بسبب التقصير والإهمال في بورسعيد

قررت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إحالة القائم بأعمال مدير مدرسة عباس العقاد الابتدائية، للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية، للتقصير في أداء مهامها الوظيفية.

استبعاد مدير مدرسة صناعية

كما قررت استبعاد مدير مدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية العسكرية للبنين والطاقم الإشرافي المعاون له بالمدرسة، لحين الانتهاء من التحقيقات بمعرفة إدارة الشئون القانونية، للإهمال والتسيب في إشراف المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل أول تعليم بورسعيد ظهر اليوم، في عدد من مدارس المحافظة في جولة مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وحرصه على المتابعة المستمرة للعملية الدراسية بالمحافظة وأهمية الكتاب المدرسي والبعد عن الدروس الخصوصية.

وشملت الجولة مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية للبنين ومدرسة أحمد شوقي الإعدادية للبنين ومدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية العسكرية للبنين ومدرسة عباس العقاد الابتدائية.

معلمات مرحلة رياض الأطفال

وأشادت وكيل أول تعليم بورسعيد بمعلمات مرحلة رياض الأطفال بالمدارس محل الزيارة، لما يبذلونه من جهد والتزام مع أطفال المرحلة داخل القاعات الدراسية متمنية لهم التوفيق.