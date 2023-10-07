تفاصيل نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023.. رابط الاستعلام بالقاهرة والجيزة

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإعلان تدريجيا عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023، إذ أتاح الجهاز رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد، التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع «التنظيم والإدارة».

نتيجة مسابقة التربية والتعليم

وجاءت الاستجابة الفورية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للإعلان عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قرر توفير المعلمين التي تحتاج إليهم منظومة التعليم لسد العجز ببعض المدارس في العام الدراسي الجاري 2023 -2024.

تفاصيل الإعلان عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

تكشف «الوطن» لقرائها في النقاط التالية تفاصيل الإعلان عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم وهي كما يلي:

- أتاح الآن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم.

- يستطيع المعلمون المرشحون الدخول من محافظتي القاهرة والجيزة على الرابط التالي للتعرف على نتيجة المسابقة، وهو: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

- وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط الاستعلام عن النتيجة، خلال الأيام المقبلة، لكل محافظات الجمهورية، محافظة تلو أخرى.

فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة التربية والتعليم

- فتح باب التظلم للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم مساعد، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة أقصاها أسبوعين، بداية من 5 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2023.

- توقيع قرارات التعاقد مع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم خلال أيام قليلة مقبلة.

- تسكين المدرسين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، بحسب التوزيع الجغرافي، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التعاقدات مباشرة.

- بدء الاستعداد لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث، لطرحها في شهر يناير المقبل لعام 2024.