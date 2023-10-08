اختبارات القبول في مسابقة التربية والتعليم 2023.. اعرف شكل الامتحان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023 لشغل وظائف معلم مساعد للعام الثاني، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين.

وأكد الجهاز أنه ضمن شروط التعاقد مع المعلمين في المسابقة جرى اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات، وإقامة الخريج في نفس نطاق المحافظة المتقدم فيها بالمسابقة، مؤكّداً أنَّه لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات، لكن يخضع المتقدمين للاختبارات للقبول، وهي:

اختبارات الحاسب الآلي والمعلومات العامة

يجرى وضع بنوك الأسئلة من قبل المركز القومي للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكليات التربية، مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الموضوعات.

اختبار كفايات تربوية

ويتضمن اختبار كفايات تربوية المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف، إضافة إلى اختبارات التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.

اختبارات الكفايات السلوكية

تحدد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية، وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها التفكير الناقد والإدراك والتركيز، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية.