وزير التربية والتعليم ينفي تقليص الدراسة بكليات التربية إلى 3 سنوات نظري وواحدة للعملي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ ما أثير بشأن مدة الدراسة في كلية التربية، بأن تصبح 3 سنوات دراسة نظرية، إضافة إلى سنة رابعة عمليا في المدارس، لا أساس له من الصحة، متابعا: «السنة الرابعة للطالب الخريج في كليات التربية تزيد عمليا في التدريب الميداني بالمدارس».

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنّ الوزارة رقيبة على جميع المدارس الخاصة، للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص التزامها بالمصروفات المدرسية، مضيفا أنّ هناك لجان متابعة تعمل بآليات مختلفة تماما.

وتابع حجازي، أنّ الوزارة ستطبّق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة لمتابعة الوضع على أرض الواقع وضبط أي مخالفات، سواء في المصروفات أو غيرها، موضحا أنّه يحق لولي الأمر تقديم شكاوى للمديريات والإدارات التعليمية أو الوزارة، ضد أي مدرسة تفرض زيادات غير قانونية في المصروفات ومخالفات أخرى.