توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن انضباط الدراسة بالمدارس

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعضًا من المدارس للوقوف على حسن سير العملية التعليمية، واستهل جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة السعيدية الثانوية، إذ شهد المحافظ فقرات الإذاعة المدرسية والعروض والأنشطة الصباحية لطلاب المدرسة.

وأكّد محافظ الجيزة، خلال كلمة ألقاها للطلاب، اهتمام الدولة المصرية وقيادتها بمنظومة التعليم وضرورة اهتمام كل منهم بالتميز الدراسي لاستثمار الفرص التي تتيحها الدولة للشباب من تقلد للمناصب القيادية بمختلف المواقع، وأثنى على حسن الانضباط والالتزام أثناء الطابور المدرسي.

تخصيص حصة دراسية للمشروعات القومية

وأوصى محافظ الجيزة، بتخصيص حصة دراسية للحديث مع الطلاب وكذلك إجراء جولات للطلاب لتفقد المشروعات القومية بنطاق المحافظة، وشهد المحافظ أحد الأنشطة الطلابية داخل فصول المدرسة حول انتصارات أكتوبر، مشيراً إلى أهمية توعية الطلاب ببطولات القوات المسلحة خلال حرب 6 أكتوبر وتنمية وعيهم لزيادة روح الانتماء لديهم.

كما تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقي وتحاور خلالها مع عدد من الطالبات واستمع للمشكلات التي تواجههم بالمنظومة التعليمية وبمحيط مقار سكنهم، مؤكّداً حرص أجهزة المحافظة على رفع كفاءة كل الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات وتنفيذ الدولة للعديد من المشروعات لتحقيق الحياة الكريمة لهم.

رحلات ميدانية للطلاب

وكلف محافظ الجيزة نائبه لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم لتنظيم رحلات ميدانية للطلاب لتفقد المشروعات القومية المنفذة والجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

وخلال متابعته لسير العملية الدراسية بمدرسة المدينة الجامعية خلال جولة صباحية علي المدارس محافظ الجيزة، يحضر طابور الصباح مع طلاب مدرسة السعيدية الثانوية المحافظ يوجه بتخصيص حصة دراسية للحديث مع الطلاب حول الشئون العامة، والرد على استفساراتهم ويكلف بإجراء جولات للطلاب لتفقد المشروعات القومية بنطاق المحافظة

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية وتكليف مديري الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسي وتسكين مشرفي الأدوار يومياً لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس حفاظاً على سلامتهم ورفع كفاءة الحدائق الداخلية، مع مراعاة توفير الدعم اللازم للوحدات الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة استعداداً لأي طارئ، مشيراً إلى تكثيف جهود التنسيق المشترك بين الأحياء والإدارات التعليمية وإدارات المدارس لتنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب وتيسير الحركة المرورية بمحيط المدارس ومنع الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات بمحيطها أولاً بأول.

تأمين حركة الطلاب داخل المدارس

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية وتكليف مديري الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسي وتسكين مشرفي الأدوار يومياً لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس حفاظاً على سلامتهم ورفع كفاءة الحدائق الداخلية، مع مراعاة توفير الدعم اللازم للوحدات الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة استعدادا لأى طارئ، مشيراً إلى تكثيف جهود التنسيق المشترك بين الأحياء والإدارات التعليمية وإدارات المدارس لتنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب وتيسير الحركة المرورية بمحيط المدارس ومنع الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات أولا بأول.