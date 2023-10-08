محافظ شمال سيناء يفتتح عدة مشروعات خدمية في مدينة الشيخ زويد

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، بينها مدارس الشلاق وأبو فرج والعوايضة والوحدة الصحية بالشلاق، وتطوير مستشفى الشيخ زويد، وذلك في إطار احتفال المحافظة باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

مشروعات تنموية وخدمية في سيناء

وأشار المحافظ إلى أن القيادة السياسية تولي سيناء اهتمامًا كبيرًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الحكومة ضخت مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بها.

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسي أقيمت على مساحة 1772 مترا مربعا، بتكلفة 8 ملايين و623 ألفا و185 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية بمساحة 630 مترا مربعا، وتحتوي على 22 فصلا تعليميا.

وأضاف أن مدرسة العوايضة أقيمت على مساحة 2606 مترا مربعا، بتكلفة 2 مليون و868 ألفا و953 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية بمساحة 360 مترا مربعا، وتحتوي على 22 فصلا تعليميا، مشيرا إلى أن مدرسة الشلاق الابتدائية الجديدة أقيمت على مساحة 1633 مترا مربعا، بتكلفة 5 ملايين و793 ألفا و230 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية تضم 8 فصول تعليمية، وتسع 320 طالبا وطالبة.

تنمية صحية في سيناء

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشلاق تم تطويرها وتجهيزها بمبلغ 2.3 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، بجانب المبادرات الرئاسية، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية.

وأضاف أنه يجري تطوير مستشفى الشيخ زويد وتزويده بجهاز الأشعة المقطعية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وهو من الجيل العاشر 16 مقطعا، وتم تركيبه وتدريب العاملين عليه، وربطه بوزارة الصحة عن طريق الإنترنت، لافتا إلى أن سكن الأطباء تم تطويره بمبلغ 3 ملايين جنيه، ويحتوي على 10 غرف تضم 20 سريرا، ومكاتب إدارية.