خريطة فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات في شمال سيناء.. الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء الطور قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة للمناطق التابعة لها، الذي يجري وفقا لجدول الصيانة المتبع شهريًا بالشركة، الذي يتم بالتبادل بين النقاط والمحطات المختلفة، وعادة ما يكون بالفترة الصباحية.

موعد فصل التيار الكهربائي غدًا

حددت هندسة كهرباء الطور موعد قطع التيار الكهربائي غدًا السبت من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات ونصف.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدًا

وتشمل أماكن فصل التيار الكهربي المناطق التالية:-

- شارع الجزارين بالوادي.

- منطقة الـ30 وحدة.

- منطقة الـ60 وحدة.

- منطقة وحدة طب الأسرة.

- منطقة الوحدة المحلية.

- جزء من منطقة أبني بيتك القديم.

نصائح «هندسة كهرباء الطور» للمواطنين

وأهابت الشركة بالمواطنين، عدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي، كما أشارت لضرورة تجهيز مولّد كهربائي «خلال فترة الانقطاع» للمستشفيات والمحال التجارية.