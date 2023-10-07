مدير ثقافة شمال سيناء: لدينا 15 موقعا ثقافيا تشهد عودة النشاط بكثافة

قال أشرف المشرحاني، مدير عام ثقافة شمال سيناء، إن المحافظة تشهد حالة رواج للنشاط الثقافي وبكثافة، في مختلف المواقع، وبالتعاون مع عدة وزارات، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا على الأنشطة في المواقع الثقافية، حيث يجري تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة، وذلك بالتزامن مع قرارات الدولة بتنفيذ مشروعات التنمية بسيناء بفضل جهود القيادة السياسية والقيادة الثقافية، ما يُعد مؤشرا حقيقيا لعودة الأمن والأمان للمحافظة.

وأضاف «المشرحاني» في تصريحات لـ«الوطن»: «تضم المحافظة 15 موقعا ثقافيا، منها قصر ثقافة العريش وقصر ثقافة الشيخ زويد، إلى جانب العديد من بيوت الثقافة مثل بيت ثقافة المساعيد وبيت ثقافة العبور، والمكتبة العامة».

مشروعات متنوعة في شمال سيناء

واستعرض أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها في هذه المواقع، قائلا: هذه الأيام يجري تنفيذ أحد الأسابيع من مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، والأسبوع الحالي مخصص للمرأة، وسبقه بأيام تنفيذ «أهل مصر» للشباب، ويشهد المشروع تنظيم العديد من الورش التدريبية والندوات الفكرية.

وتابع قائلا: كما يستمر التدريب على ورش «ابدأ حلمك» لفنون المسرح بقيادة المخرج أحمد طه والتي يشارك فيها ما يزيد على 100 شاب وفتاة، يتدربون على مدار 3 شهور وسيتم إبداع عمل فني، على أن يتم تخريج الفرقة خلال الأيام المقبلة واعتماد الورشة فرقة مسرحية نوعية بقصور الثقافة ويقدمها نخبة متميزة من المتخصيين في فنون المسرح .

وأوضح: ومن مظاهر عودة النشاط سينما الشعب تم تشغيلها أيضا في قصر ثقافة العريش منذ يوليو 2023، والتي تقدم أحدث الأفلام السينمائية بأسعار لا تتجاوز 40 جنيها، مشيرا إلى أن سينما الشعب هي السينما الوحيدة في العريش إلى الآن.

وأشار إلى أن الأنشطة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات من بينها الأزهر والأوقاف والتعليم من أجل تصحيح الأفكار المغلوطة، وفي إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارات الثقافة والشباب التربية والتعليم.

وأوضح أن الثقافة لا تقتصر على الأنشطة داخل قصر ثقافة العريش وإنما نعمل على توصيل المنتج الثقافي إلى قرى ونجوع شمال سيناء، حيث يجري التعاون وتبادل الزيارات واستقبال طلاب المدارس داخل المحافظة، وتنفيذ أنشطة على مسرح قصر ثقافة العريش، علاوة على تقديم العروض الفنية على مسرح جامعة العريش، بالإضافة إلى تنظيم الندوات المتنوعة والهادفة بالتعاون بين هذه الجهات.

إقبال أهالي العريش على النشاط الثقافي

ولفت إلى كثافة إقبال أهالي سيناء على الأنشطة الثقافية، البلد كانت متعطشة للثقافة وبمجرد الإعلان عن عودة الأنشطة عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي وبدأ الأهالي في التردد على المواقع الثقافية والسؤال عن الأنشطة وارتياد مكتبات الكبار والأطفال، كما تم الموافقة على عمل هذه المكتبات في فترة مسائية، بالإضافة إلى الفترة الصباحية بعد غياب أكثر من 10 سنوات.