موعد تسكين الطلاب المستجدين في المدن الجامعية بالإسكندرية

أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية عن موعد تسكين الطلاب المستجدين ممن تقدموا بأوراقهم في المواعيد المعلنة بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد، اعتبارا من الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، وذلك وفقا للتوزيع الخاص بكل مدينة والمقسم حسب الكليات.

مصروفات المدن الجامعية بالإسكندرية للطلاب المستجدين

وأضافت المدن الجامعية بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن المصروفات المطلوبة شاملة المصروفات الإدارية وإقامة وتغذية شهر أكتوبر تمثلت في التالي:

- مصروفات أول شهر بالتغذية: 1390 جنيها + 1000 جنيه تأمين.

- مصروفات أول شهر بدون تغذية: 1090 جنيها + 1000 جنيه تأمين.

تعليمات لطلاب البرامج الخاصة في المدن الجامعية بالإسكندرية

وأشارت إلى أن الطلاب الملتحقين بالبرامج والأقسام الخاصة عليهم مراجعة مسئولي التسكين، وعلى الطلاب من المناطق النائية بمحافظة الإسكندرية مراجعة مسئولي التسكين، كما أنه على الطلاب المستجدين من المحافظات النائية غير مستوفي شروط المجموع، مراجعة مسئولي التسكين.