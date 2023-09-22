مد فترة التقديم إلى المدن الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد

أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، عن مد فترة التقديم الورقي لطلاب الثانوية العامة المستجدين، لمدة أسبوع،، وذلك نظرا لتأخر بعض الكليات في إجراءات التقديم للطلاب المستجدين، وتيسيرا على الطلاب المستجدين الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية.

موعد التقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية

وبحسب بيان صادر عن المدن الجامعية بالإسكندرية اليوم، فإن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وافق على مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين «ثانوية عامة» حتى نهاية العمل بيوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما كان آخر موعد أمس الخميس.

وأكدت المدن الجامعية بالإسكندرية، توافر أماكن شاغرة بها للطلاب الجدد، إذ تستمر في الوقت الراهن عمليات قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية، والتي يتبقى عليها أسبوع من الآن، حيث تختتم عمليات التقديم 27 سبتمبر الجاري، وفقا للتعديل الجديد، بعدما انطلقت مطلع الشهر الجاري.

وتوفر المدن الجامعية بالإسكندرية أماكن للطلاب الجدد الذين وضعهم التنسيق في كليات الإسكندرية والمغتربين من محافظات أخرى، أو من مناطق نائية في الإسكندرية تبعد عن الكليات، حيث يقوم الطالب باستيفاء كل البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق، دون كشط أو تعديل من أجل قبول الطلب خلال فترة التقديم الحالي.

طلبات التقديم إلى المدن الجامعية في الإسكندرية

وبحسب بيان المدن الجامعية بالإسكندرية، على موقعها الرسمي، فإنه في حالة ثبوت أي بيانات غير صحيحة بطلب الالتحاق أو على الموقع يتم استبعاد الطالب من تنسيق القبول للمدن الجامعية، لذا فقبل عملية التسجيل في المدن الجامعية يرجى التأكد من التالي:

- يقوم الطالب بطباعة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية «الإشعار الإلكتروني».

- على جميع الطلبة المستجدين «ثانوية عامة» ضرورة التأكد من تمام رفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء عند التقديم.

- يتوجه الطالب إلى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية.

- يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب بمبنى «ج» لمراجعة وتسليم طلب الالتحاق والمرفقات.