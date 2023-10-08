كسر ماسورة مياه في المعادي.. وحملات نظافة لتجميل الشوارع

تلقى حي المعادي في القاهرة، برئاسة اللواء طارق بحيري، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بشارع 79 بنطاق الحي، ونسّق مع إدارة المرافق وشركة مياه الشرب لإنهاء أعمال إصلاح كسر ماسوره مياه بشارع 79 وجار إصلاحها.

وعلى جانب آخر، كثّف حي المعادي حملات النظافة، وجرى إزالة المخلفات بعدة مناطق، منها «شارع النهضة، نزلة كوبري الفاروق، أسفل كوبري شمال طرة، شارع 9، وشارع 82، وشارع أكاديمية السادات»، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة ووحدة الرصد البيئي ومشرفي المربعات بالتعاون مع الحماية المدنية

واستجاب حي المعادي للشكوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تضمنت التضرر من وضع الحواجز الحديدية أمام مدرسة الأميرة فوزية، حيث تعيق دخول وخروج الطالبات إلى المدرسة، وجرى رفع وإزالة الحواجز الحديدية من أمام مدرسة الأميرة فوزية شارع 10 وإزالة أسباب الشكوى، حرصا على رفع كفاءة الشوارع وتسهيلا للحركة المرورية.

وتواصل الأحياء الاستعداد لموسم الشتاء، حيث نسّق حي المعادي في القاهرة مع إدارة المرافق، وجرى تشكيل لجنة للمرور على بالوعات الأمطار بالتعاون بين محافظة القاهرة ورئاسة حي المعادي والصرف الصحي، حيث جرى تطهير بالوعات الأمطار في عدد من الأماكن، منها مطلع كوبري الحرية، ميدان سوارس، شارع وادي النيل، طلعة ونزلة كوبري الفاروق.