محافظة القاهرة: 4 آلاف موظف يعملون في الديوان العام منهم 1800 سيدة

كشف تقرير لمحافظة القاهرة، بشأن قطاع المعلومات والبرمجيات ومراكز المعلومات، أنً عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة، 4058 موظفًا منهم 2210 ذكور و1848 إناث، والعاملون بمراكز معلومات الأحياء 129 موظفًا، وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي بمراكز المعلومات الموجودة بديوان عام المحافظة والأحياء 1159 جهازًا، والمعدات الفنية المتاحة بمراكز المعلومات الموجودة بالمستويات الإدارية بمحافظة القاهرة تشمل 512 طابعة، و242 ماكينة تصوير، 125 ماسح ضوئي، و7 أجهزة عرض.

3605 متدربين في الموارد البشرية

وفيما يتعلق بمركز تنمية الموارد البشرية بالمحافظة، يشمل 3 قاعات تدريب مجهزة بـ3 أجهزة حاسب آلي، و6 أجهزة برجيكتور، و3605 متدربين بنسبة 58% ذكور، و42 % إناث.

وتناول التقرير، أن مراكز المعلومات بمحافظة القاهرة تشمل، مركز معلومات بالمحافظة، 4 مراكز معلومات بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، و14 مركز معلومات بالمديريات، 38 مركز معلومات بالأحياء، وبلغت نسبة تغطية مراكز المعلومات بالوحدات الإدارية 100% وذلك على مستوى محافظة القاهرة .

33 موظفًا في المنطقة الشرقية

وفيما يتعلق بمراكز المعلومات بالقاهرة، أشار التقرير إلى أنها في أحياء المنطقة الشرقية بمصرالجديدة، النزهة، شرق وغرب مدينة نصر، المطرية، عين شمس، السلام، المرج، وتشمل 33 موظفًا، منهم 24 إناث و9 ذكور، وتضم 53 جهاز حاسب آلي.

أما أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة من غرب القاهرة، عابدين، الأزبكية، الموسكىي، باب الشعرية، وسط القاهرة، الوايلي، بولاق، منشأة ناصر، تشمل 29 موظفًا منهم 21 إناث و8 ذكور و42 جهاز كومبيوتر.

أما أحياء المنطقة الجنوبية من السيدة زينب، الخليفة، مصر القديمة، المقطم، البساتين، دار السلام، المعادي، حلوان، التبين، 15 مايو، المعصرة ، طره، يصل إجمالي العاملين بمراكز المعلومات 35 موظفا منهم 27 إناثًا و7 ذكور.

أماأحياء المنطقة الشمالية تضم 32 موظف بمراكز المعلومات منهم 23 إناث و9 ذكور .