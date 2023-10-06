محافظة القاهرة: محو أمية أكثر من 27 ألف مواطن خلال عامي 2022 و2023

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية بشأن مجهودات محو الأمية بالمحافظة عام 2022-2023، أنّ عدد فصول محو الأمية على مستوى المحافظة بلغ 5501 فصل، وبلغ عدد الأميين المقيدين بفصول محو الأمية 48287 مواطنًا، وعدد الأميين 15 سنة فأكثر، نحو 12 مليون و261 ألفًا و665 مواطنًا، 693 ألفًا و896 ذكرًا و567 ألفًا و769 من الإناث، وعدد المستهدف محو أميتهم 44 ألف مواطن، أما عدد من جرى محو أميتهم 27 ألفًا و900 شخص، وذلك على مستوى محافظة القاهرة.

فصول محو الأمية

وأشار التقرير إلى أنّ عدد فصول محو الأمية بالمنطقة الشرقية، بلغ 2166 فصلًا، وأعداد الأميين 15 سنة فأكثر من الذكور، 236 ألفًا و293 مواطنًا، و193 ألفًا و337 من الإناث، بإجمالي 429 ألفًا و630 شخصًا، و8 آلاف و840 مواطنًا مستهدف محو أميتهم، وعدد المقيدين في فصول محو الأمية 12 ألفا و434 مواطنًا، ومن جرى محو أميتهم 6031 مواطنًا.

وتابع التقرير أنّ أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة، تضم 585 فصل محو أمية وأعداد الأميين 15 سنة فأكثر 150 ألفا و583 مواطنًا، وعدد المستهدف محو أميتهم خلال العام الجاري، نحو 3400 شخص، أما المقيدين في فصول محو الأمية، 6435 منهم 3535 من الذكور و2900 من الإناث، وإجمالي من جرى محو أميتهم 3848 شخصا، منهم 2111 من الذكور و1737 من الإناث.

أحياء المنطقة الشمالية

أما أحياء المنطقة الشمالية التي تضم «شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الأميرية، حدائق القبة، الشرابية، الزاوية الحمراء»، تشهد محو أمية 3323 مواطنًا، والمقيدون في فصول محو الأمية 5764 شخصًا، والمستهدف محو أميتهم 6480 مواطنًا، وعدد الأميين 15 سنة فأكثر 249 ألفًا و118 مواطنًا، منهم 137 ألفًا و11 من الذكور و112 ألفًا و107 من الإناث، وعدد فصول محو الأمية 669 فصلًا.

أما أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة، تضم 2081 فصل محو أمية، وعدد من جرى محو أميتهم 6197 مواطنًا.