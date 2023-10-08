«صندوق سوناتا» و«جسر آرتا» ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح الليلة

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، الليلة، عرضين مسرحيين لفرقتي أسيوط والمنيا، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 «دورة الكاتب أبو العلا السلاموني»، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض المسرحي «صندوق سوناتا»

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان «صندوق سوناتا»، لفرقة أسيوط المسرحية، من إعداد وتأليف مروة فاروق، دراما تورج وإخراج مادونا هاني، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء.

وتدور أحداثه حول فتاة «هي» وجدت نفسها داخل صندوق للموسيقى مع ضميرها متجسد معها، فتأكل الفتاة من التفاحة المتدلية من أعلى رغم اعتراض ضميرها على ذلك، لتكون هذه القضمة هي بمثابة نقطة البداية التي تنطلق منها أحداثها الحياتية ورحلتها للبحث عن الذات وإيجاد المعني، فكلما كانت متناغمة مع نفسها وأهدافها كلما تحرك الصندوق نحو أهدافها وحقيقتها.

العرض المسرحي «جسر آرتا»

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان «جسر آرتا» لفرقة المنيا المسرحية، وهو من تأليف جورج ثيوتوكا، وإخراج وائل مجدي، ويعرض في تمام الثامنة مساء، وتدور فكرة النص حول أيهما أقسى على الإنسان إذا خسر ذاته أم خسر من يحب؟.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، والدكتور صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

يشارك في المهرجان هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، ويستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية إضافة إلى كتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول «البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة» يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.