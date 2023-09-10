أستاذ محاصيل زراعية: مصاطب القمح توفر 25% من المياه وتزيد الإنتاجية 30%

كشف الدكتور أيمن عبدالدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية، بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أن زراعة القمح بطريقة المصطاطب تعد الأفضل في الحقول، وتوفر 25% من استهلاك المياه خلال زراعة المحاصيل الشتوية، وتزيد إنتاجية الفدان بنحو 30% لكل فدان قمح.

زراعة المصطاطب ترفع إنتاجية الفدان 5 أردب

وأوضح الدكتور عبد الدايم، في تصريحات لـ «للوطن»، أن زراعة القمح بطريقة المصطاطب بعرض متر لكل مصطبة، تزيد إنتاجية الفدان الواحد بنحو 5 أردب، وهي أفضل طرق الزراعة الحديثة، والقديمة في أراضي محافظات مصر.

إنتاجية تصل لـ 36 أردب قمح للفدان

وأضاف الدكتور عبدالدايم، أن إنتاجية فدان القمح بنظام المصطاطب تصل نحو 36 أردب، ويجب على المزارع أن يعرف أن زيادة إنتاجية الفدان ترتبط أيضًا بعملية التسميد البلدي 4 مقطورات لكل فدان، واختيار افضل أصناف تقاوي القمح 70 كيلو لكل فدان، والري بانتظام كل 15 إلى 20 يوما، بواقع 5 ريات خلال موسم الزراعة.