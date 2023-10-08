إنجازات 10 سنوات.. كل ما تود معرفته عن مشروعات السكة الحديد

حققت الدولة إنجازات ملموسة في منظومة السكك الحديدية، خلال الـ10 سنوات الماضية، سواء بإضافة نوعيات جديدة من القطارات أو العربات أو حتى تطوير نظم الإشارات والمزلقانات، وهو ما كشفه تقرير صادر عن وزارة النقل، وعُرض في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز».

مشروعات السكة الحديد

تطوير نظم الإشارات

90 برجاً رئيسياً وثانوياً بإجمالي أطوال 626 كيلومترًا تمّ تنفيذها لتطوير نظم تقليل الحوادث بنسبة كبيرة.

تطوير المزلقانات

648 مزلقاناً تمّ التطوير الشامل من إجمالي 1120 مزلقانًا مخطط لتنفيذها.

تجديدات السكة

843 كيلومترًا و1686 مفتاحاً تم وجار تجديدها.

توريد الجرارات

111 جرارات جديدة تمّ توريدها و60 جراراً تمّ إعادة تأهيلها.

تطوير الورش

33 ورشة فرعية تمّ تنفيذها وتطويرها.

توريد وتطوير عربات الركاب

- 755 عربة ركاب من إجمالي 1350 عربة تمّ توريدها,

- 296 عربة عادية «تحيا مصر» تم إعادة تأهيلها.

- 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة بضائع تم توريدها.

تقليل الحوادث بنسبة كبيرة

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على مشروعات منظومة السكك الحديدية، مؤكداً لـ«الوطن»، أنَّها ساهمت في تقليل الحوادث بنسبة كبيرة للغاية، فضلاً عن جذب أكبر عدد من المواطنين لاستخدامها بدلاً من وسائل النقل الأخرى.

وأضاف «أبوخضرة»، أنَّ أعمال التطوير تتم وفق المعايير العالمية، موضحاً أنها تشمل مختلف الخطوط سواء للوجهين البحري أو القبلي.