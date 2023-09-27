سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية لغير حاملي بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور على المصيلحي، سعر السكر الحر للمواطنين لغير حاملي البطاقات التموينية، موضحة أنه يباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل من خارجها نحو 10 جنيهات، منوهة بأن هناك مايقرب من 1300 مجمع استهلاكي موزع على المحافظات، وبالنسبة لحاملي البطاقات التموينية ووفقا لحصة البطاقة بناء على عدد الأفرد، يبلغ سعر الكيس 12.60 جنيه، من منافذ البقالين.

سعر السكر للكيلو الواحد

ووفقاً لآخر تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن سعر السكر للكليو جرام الواحد يصل لـ20 جنيها، إذ يشهد في المجمعات انخفاضا كبيرا عن سعره في السوق المحلية والسلاسل التجارية الأخرى، الذي يصل إلى 30 جنيها في بعض الأماكن.

الاحتياطي الاستراتيجي للسكر

و أوضحت الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي لأكثر من 8 أشهر، وهناك مخطط لاستهداف زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للمواطنين، نظرا إلى قرب موسم حصاد قصب السكر في شهر يناير المقبل، وكذلك حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل، ما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي.