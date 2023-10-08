ثبات أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ «التموين»

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 8-10-2023 في الأسواق المحلية، بسبب وجود كميات كبيرة من اللحوم، وتعد اللحوم الحمراء إحدى أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسد لمده بالبروتينات المفيدة والمشبعة، غير أنّها تدخل في العديد من الأطباق الشهية.

ضخ لحوم طازجة ومجمدة بالأسواق

وضخّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذها بالمجمعات الاستهلاكية المختلفة وبأسعار مخفضة، وجاءت أسعار اللحوم اليوم البلدية 240 جنيه للكيلو، وتطرح الوزارة السلع الغذائية وبأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وجاءت أسعار اللحوم التي تطرحها وزارة التموين اليوم، منخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح بين 20 لـ25%، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

وبلغت أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة بين 290 و320 لكيلو اللحم الضأن، بينما يبدأ سعر اللحم البلدي بين 240 حتى 400 جنيه باختلاف الأماكن التي تباع فيها، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 250 وحتى 350 جنيها، وسعر اللحم المفروم بين 300 لـ350 جنيها، بحسب هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين.

وأوضح «عبدالباسط» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسعار الكبدة تتراوح بين 300 و350 جنيها الكيلو، بينما سجلت اللحوم في منافذ وزارة الزراعة نحو 225 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المجمدة في المنافذ المختلفة بين 170 لـ190 جنيها للكيلو، أما وعن أسعار اللحم الضأن فتباع في المنافذ بسعر 135 جنيها للكيلو، ويباع كيلو الكبدة بـ135 جنيها للكيلو.